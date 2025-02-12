Обвиненному в торговле людьми Ар Келли отказали в апелляции

Федеральный апелляционный суд США оставил в силе приговор рэперу Ар Келли (R. Kelly), который отбывает 30-летний тюремный срок за торговлю людьми. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, суд отклонил утверждения рэпера в том, что некоторые присяжные были предвзяты к нему и что ряд представленных на суде доказательств не подтверждают обвинения.

В июне 2022 года суд приговорил Ар Келли к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2008-м музыкант уже представал перед судом по обвинению в распространении детской порнографии, но был оправдан. В начале 2000-х ему удалось урегулировать несколько дел по обвинению в сексуальной связи с подростками.

В октябре 2024 года дочь Ар Келли Буку Аби назвала отца «монстром». Она рассказала, что родитель подверг ее сексуальному насилию в возрасте 9 лет. Сам рэпер, по информации TMZ, не подтвердил обвинения. Он заявил, что экс-супруга «промыла мозги» его наследникам.

Ранее сообщалось, что сайт бренда рэпера Канье Уэста отключили после нарушения правил хостинга.