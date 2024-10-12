Отбывающий наказание Ар Келли не удивлен, что дочь назвала его «монстром»

Рэпер Ар Келли (R. Kelly) не удивлен, что дочь Буку Аби назвала его «монстром» и обвинила в сексуальном насилии. Он считает, что девушка повторяет то, что говорит ей мать Андреа. Об этом сообщает TMZ.

По версии Келли, бывшая жена «промыла мозги» всем троим детям, из-за чего они его ненавидят. Ар Келли любит своих детей, скучает по ним и хочет восстановить отношения. Он виделся с наследниками на одном из своих последних концертов несколько лет назад, но с тех пор практически не общался.

До этого Андреа Келли рассказывала TMZ, что не против общения Ар Келли с детьми. Женщина подчеркивала, что наследники уже взрослые и вольны делать собственный выбор.

В июне 2022 года суд приговорил Ар Келли к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2008 году музыкант уже представал перед судом в Иллинойсе по обвинению в распространении детской порнографии, но был оправдан. В начале 2000-х ему удалось урегулировать несколько дел по обвинению в сексуальной связи с подростками.

Недавно дочь рэпера Буку Аби сообщила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны отца в детстве. Девушка со слезами на глазах призналась, что притворялась спящей, пока отец ее «трогал».

Долгое время Аби боялась рассказывать о случившемся матери, но когда решилась, то Андреа прекратила встречи детей с экс-супругом и подала заявление в полицию. Тогда правоохранительным органам не хватило доказательств, чтобы обвинить Ар Келли в сексуальном насилии.

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