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Сайт Yeezy заблокировали после старта продаж футболок со свастикой

Сайт бренда рэпера Канье Уэста отключили после нарушения правил хостинга
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YEEZY

Сайт Yeezy.com американского рэпера Канье Уэста заблокировали после старта продаж футболок с нацистской символикой — свастикой. Об этом сообщает Variety.

Посетители веб-сайта сталкиваются с сообщениями об ошибках: «Что-то пошло не так» и «Этот магазин недоступен».

Для завершения транзакций сайт использовал платформу электронной коммерции Shopify, которая и отказалась от сотрудничества с Канье Уэстом после нарушения правил хостинга.

«Все продавцы несут ответственность за соблюдение правил нашей платформы. Этот продавец не занимался честной коммерческой практикой и нарушил наши условия, поэтому его удалили из Shopify», — сообщил представитель платформы.

Уэст рекламировал веб-сайт Yeezy в неожиданной рекламе Суперкубка, которая транслировалась в Лос-Анджелесе. Уэст перевернул веб-сайт после выхода рекламы в эфир и заменил предыдущее содержание всего одним товаром: футболкой со свастикой, которая продавалась по 20 долларов за штуку. Малобюджетный рекламный ролик был снят на iPhone, и в нем Уэст сидел в кресле дантиста, призывая зрителей посетить Yeezy.com. Рекламный ролик транслировался на трех станциях, принадлежащих Fox, включая KTTV Los Angeles.

За последние несколько дней американский рэпер Канье Уэст попал сразу в несколько скандальных ситуаций. После изгнания с церемонии «Грэмми», где его жена Бьянка Цензори появилась в абсолютно прозрачном платье на голое тело, Уэст рассорился с главным дизайнером своего бренда одежды Гошей Рубчинским и послал его матом по-русски, объявил о своем заболевании аутизмом, сообщил чернокожим, что «рабство — это выбор» и написал в соцсети Х два десятка сообщений со словами «Я люблю Гитлера», «Я нацист», «Все белые люди — расисты» и т. д. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Канье Уэста подала в суд еврейка после слов о Гитлере.

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