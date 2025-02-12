«Человек-паук» рассказал о своем способе облегчить отказ от алкоголя

Актер Том Холланд заявил, что поддерживает трезвость с помощью безалкогольного пива

Звезда серии фильмов о супергерое Человеке-пауке Том Холланд рассказал о своем способе облегчить отказ от алкоголя. Его цитирует TMZ.

По словам 28-летнего Холланда, он поддерживает трезвость с помощью безалкогольного пива. Холодная банка безалкогольного напитка позволяет актеру почувствовать привычные ощущения и убедиться, что он не упускает ночную жизнь и общение с друзьями.

У Холланда есть свой бренд напитка. Известно, что среди знаменитостей алкогольные бренды развивают Кендалл Дженнер, Дуэйн Джонсон и Джордж Клуни.

Накануне певица Рита Дакота начала аскезу из-за планов завести ребенка. Об этом сообщил ее муж, клипмейкер Федор Белогай. Дакота откажется от алкоголя на 2,5 года.

Ранее терапевт Нина Чандрасекаран рассказала, что кусочек сыра перед употреблением алкоголя может помочь снизить усвояемость токсинов, вызывающих похмелье.