Рита Дакота взяла аскезу на 2,5 года, чтобы завести ребенка

Певица Рита Дакота начала аскезу из-за планов завести ребенка. Об этом сообщил ее муж, клипмейкер Федор Белогай, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дакота откажется от алкоголя на 2,5 года.

«Рита сегодня последний день пьет пиво, потому что мы потом детей заводим. Ей потом долго нельзя будет. Так что можно сказать, что мы запечатлели последнюю бутылку пива Риты», — рассказал клипмейкер.

Рита Дакота вышла замуж за клипмейкера Федора Белогая в мае 2023 года. Они расписались в московском МФЦ. Певица и клипмейкер приехали на роспись на самокатах. Артистка и ее муж отказались от традиционных нарядов на свадьбу. Певица надела спортивный костюм и фату на праздник. В августе пара улетела в Грузию, где обвенчалась в православном храме.

Дакота также воспитывает дочь Мию от первого брака с певцом Владом Соколовским. Артисты развелись в 2018 году.

В ноябре 2024-го Дакоте сделали операцию на желудке. Белогай объяснил, что у певицы с детства сформировался клапан на желудке меньше, чем нужно. Из-за этого у артистки возникали серьезные проблемы со здоровьем и пищеварением.

Ранее Рита Дакота приостановила концерты в России.