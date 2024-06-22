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В Щелково простились с сыном модельера Вячеслава Зайцева

В соборе Троицы Живоначальной состоялось прощание с модельером Егором Зайцевым

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В соборе Троицы Живоначальной в городе Щелково прошла церемония прощания с российским модельером, сыном Вячеслава Зайцева, членом-корреспондентом Российской академии художеств Егором Зайцевым. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, проститься с модельером пришли близкие, друзья и коллеги. В их числе его супруга Екатерина Ромашкина, дети и коллеги из дома моды Вячеслава Зайцева. Церемонию также посетил основатель российского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов по прозвищу «Хирург».

Модельер будет похоронен на Жегаловском кладбище в городе Щелково.

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