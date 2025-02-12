В Мытищах задержали племянника Екатерины Варнавы

Племянника актрисы и юмористки Екатерины Варнавы Георгия задержали в Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

19-летнего Георгия Варнаву подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. По данным издания, племянника юмористки поймали в момент встречи с 87-летней пенсионеркой. Как оказалось, ранее женщину убеждали снять все деньги со счетов, а именно 350 тысяч рублей, и передать их курьеру для перевода на «безопасный счет». Этим курьером оказался Георгий.

На данный момент Варнава задержан. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит срок в 6 лет, если подтвердится прямое сотрудничество племянника юмористки с мошенниками. Mash не исключил, что молодого человека могли «использовать вслепую».

В июне 2024 года Екатерина Варнава опровергла наличие нескольких квартир в разных странах. Юмористка рассказала, что ей приписывают недвижимость в Москве, Дубае, на Кипре и в Грузии из-за якобы связи с эскортом. Артистка опровергла, что каким-либо образом связана с данной профессией.

Ранее сын Газманова спас семью от мошенников.