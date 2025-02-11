Сын Газманова спас семью от мошенников

Депутат Московской городской думы и певец Родион Газманов рассказал «Пятому каналу», что вместе со своей командой спас семью от мошенников.

Газманов пояснил, что злоумышленники пытались отобрать квартиру у женщины-инвалида и ее тогда еще несовершеннолетних детей. Исполнитель добился, чтобы на этот инцидент обратили внимание правоохранительные органы.

«Открыли уголовное дело. Наложили запрет на сделки с имуществом, и ребята сейчас живут в своей квартире», — отметил Газманов.

Артист дал понять, что эта ситуация произошла достаточно давно: на данный момент женщины уже не стало, а ее дети достигли совершеннолетия.

Газманов также признался, что не раз сталкивался с мошенниками в своей жизни, но никогда не становился их жертвой. Недавно, вспомнил артист, ему написал в Telegram человек с ником и фотографией Олега Газманова, его отца.

«И знаете, что написал? Написал: «Привет, Радион!». [А я в ответ:] «Здравствуй, папа!» — поделился Газманов.

В начале января сообщалось, что сын Олега Газманова перенес операцию. Родион Газманов рассказывал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что был вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству из-за бурсита — воспаления суставной сумки.

Ранее сообщалось, что звезда «Кухни» заработает миллионы на обучении методике Станиславского в США.