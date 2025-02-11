Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын Газманова спас семью от мошенников

Певец Газманов вспомнил, что помог семье женщины-инвалида сохранить квартиру
close
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Депутат Московской городской думы и певец Родион Газманов рассказал «Пятому каналу», что вместе со своей командой спас семью от мошенников.

Газманов пояснил, что злоумышленники пытались отобрать квартиру у женщины-инвалида и ее тогда еще несовершеннолетних детей. Исполнитель добился, чтобы на этот инцидент обратили внимание правоохранительные органы.

«Открыли уголовное дело. Наложили запрет на сделки с имуществом, и ребята сейчас живут в своей квартире», — отметил Газманов.

Артист дал понять, что эта ситуация произошла достаточно давно: на данный момент женщины уже не стало, а ее дети достигли совершеннолетия.

Газманов также признался, что не раз сталкивался с мошенниками в своей жизни, но никогда не становился их жертвой. Недавно, вспомнил артист, ему написал в Telegram человек с ником и фотографией Олега Газманова, его отца.

«И знаете, что написал? Написал: «Привет, Радион!». [А я в ответ:] «Здравствуй, папа!» — поделился Газманов.

В начале января сообщалось, что сын Олега Газманова перенес операцию. Родион Газманов рассказывал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что был вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству из-за бурсита — воспаления суставной сумки.

Ранее сообщалось, что звезда «Кухни» заработает миллионы на обучении методике Станиславского в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами