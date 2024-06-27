Екатерина Варнава продала квартиру в Москве

Актриса и комикесса Екатерина Варнава опровергла в YouTube-подкасте Сергея Мезенцева наличие нескольких квартир в разных странах.

Варнава рассказала, что ей приписывают недвижимость в Москве, Дубае, на Кипре и в Грузии из-за якобы связи с эскортом. Артистка опровергла, что каким-либо образом связана с данной профессией.

«Ребят, у меня нет квартиры в Дубае, ни в рассрочку, никак. У меня нет квартиры в Москве, я ее продала. Я снимаю квартиру. Я снимаю квартиру на Кипре. И в Грузии я купила в строящемся гостиничном комплексе номер себе. Понимаешь? Как это называется? Бизнес!» — поделилась актриса.

Варнава также возмутилась тем, что женщинам с высоким достатком часто приписывают эскорт.

«В первый раз для себя сделала какой-то бизнес-кейс – сразу эскорт! Ну ребят, ну что это такое. Что за отношение к женщинам в этой стране? Я не понимаю. Почему вы думаете, что даже если бы у меня была квартира в Дубае, на Кипре и в Москве… Да, это недешево, да, это очень дорого, но я работаю пол своей жизни», — рассказала юмористка.

При этом Варнава призналась, что нормально относится к эскорту. Она считает, что было бы «честно», если бы девушки из данной профессии платили налоги.

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