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Юрий Лоза назвал Киркорова трусом

Певец Лоза допустил, что Киркоров может препятствовать выступлениям Лолиты
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Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза назвал Филиппа Киркорова трусом. Об этом сообщает ОСН.

Лоза не исключил, что Киркоров может препятствовать концертной деятельности Лолиты Милявской из-за боязни конкуренции.

«Возможно, Киркоров так боится конкуренции Лолиты Милявской, что я допускаю его участие в том, что он закрывает ей путь на сцену», — заявил артист.

По мнению Лозы, покупки билетов на выступления Лолиты показывают, что певицу любят зрители, несмотря на попытку общественников отменить ее концерты.

4 февраля Лолита Милявская раскритиковала Филиппа Киркорова после нападок артиста на блогершу Анастасию Ивлееву из-за скандальной «голой» вечеринки.

Певица назвала Киркорова человеком, который предал всех своих собратьев. Она отметила, что не боится возможной мести от исполнителя. Милявская уверила, что у Киркорова есть ресурсы только на то, чтобы «охранять свою собственную корону».

В декабре 2024 года Филипп Киркоров назвал Ивлееву «профурсеткой с бриллиантом на пятой точке» и подтвердил, что руководство ТНТ вычеркнуло ее из фильма «Небриллиантовая рука» по его настоянию.

Ранее Лолита пригласила оскорбившую ее депутатку на свой концерт.

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