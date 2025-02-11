Лолита пригласила оскорбившую ее депутатку на свой концерт

Певица Лолита Милявская в Telegram-канале пригласила депутатку Законодательного собрания Красноярского края Елену Пензину на свой концерт в Красноярске.

Милявская отметила, что у Пензиной еще есть время «собраться и составить собственное мнение» о выступлении. Артистка пообещала депутатке выделить ей лучшие места. Она уверена, что жители Красноярска будут рады увидеть чиновницу.

«Давайте пообщаемся. Хотите, я вам даже микрофон предоставлю со сцены. И выскажете все претензии ко мне лично. А то, что так вот там… Ходить. Ну вы же интересная девушка. Даже без фотошопа вы интересная, поэтому приходите. Буду рада искренне», — заявила исполнительница.

В ответ Пензина ответила, что «по-женски» проигнорирует Лолиту и ее концерт.

В конце января Милявская в своем Telegram-канале отреагировала на попытку Пензиной отметить ее концерт в Красноярске фразой: «А это самый простой ход, чтобы тебя узнали». Она также предположила, что депутат страдает комплексом Герострата.

Пензина в свою очередь заявила в беседе с «МК», что не ожидала получить реакцию от звезды. Ответ Лолиты, по мнению депутата, лишь означает, что она «бьет в правильное место».

В своем Telegram-канале Пензина также оскорбила Милявскую, заявив, что исполнительница «застряла в возрасте от 1,5 до 3,5 лет».

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