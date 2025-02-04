Лолита о Киркорове: «Готов предать кого угодно»

Певица Лолита Милявская на шоу «Соловьев Live» раскритиковала Филиппа Киркорова после нападок артиста на блогершу Анастасию Ивлееву из-за скандальной «голой» вечеринки.

В декабре 2025 года Киркоров заявлял, что пробыл на мероприятии Ивлеевой всего три минуты. Артист сообщал, что ушел оттуда, поскольку ужаснулся от дресс-кода участников. Киркоров также сетовал на то, что не дождался от Ивлеевой извинений.

«Ну что с него взять? Он — человек, который готов на что угодно. Предать кого угодно. Это человек, который был на вечеринке так же, как и я, 2 или 3 часа. И при этом обвинил Настю Ивлееву почему-то», — заявила Милявская.

Певица назвала Киркорова человеком, который предал всех своих собратьев. Она отметила, что не боится возможной мести от исполнителя. Милявская уверила, что у Киркорова есть ресурсы только на то, чтобы «охранять свою собственную корону».

10 декабря Лолита Милявская признавалась, что не жалеет о своем участии в вечеринке Анастасии Ивлеевой. Она сообщала, что «очень хорошо показало многих людей»: отсеяло тех, от кого исходит «дурной человеческий запах». Милявская также раскрыла, что сохранила теплые отношения с Ивлеевой.

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