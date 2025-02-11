Анна Седокова выступит в образе бомжа

Певица Анна Седокова перевоплотилась в образе бомжа в шоу «Три аккорда». Об этом сообщает «Первый канал».

Седокова спела в образе бездомной песню «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Артистка попросила, чтобы ее не делали красивой для этого номера.

В новом выпуске программы также выступят Александр Домогаров, Ольга Будина, Лада Дэнс, Алексей Гоман, Burito, Серега, Иван Замотаев, Анна Седокова, Зара и Виктория Гиссен. В членах жюри сидят Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская и победительница Нонна Гришаева.

Певица Зара впервые вышла на сцену со своим отцом.

«Когда начался мотор, мне было трудно совладать с эмоциями, настолько эта песня попала в меня. Казалось, я не смогу допеть до конца, когда папа вышел на сцену», — поделилась исполнительница.

12 января Telegram-канал SHOT сообщил, что Анна Седокова начала принимать заказы на частные мероприятия меньше чем через месяц после трагедии с бывшим мужем Янисом Тиммой.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва.

Ранее Седокова вспомнила о панической атаке перед участием в экстремальном шоу.