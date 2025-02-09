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Седокова вспомнила о панической атаке перед участием в экстремальном шоу

Певица Седокова призналась, что испытала паническую атаку перед съемками шоу «Выжить в Самарканде»
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Telegram-канал «Анна Седокова»

Певица Анна Седокова призналась в Telegram-канале, что изначально отказалась от участия в шоу «Выжить в Самарканде».

Седокова рассказала, что в тот период ей было не с кем оставить сына, поэтому она договорилась со своей близкой подругой. Мальчик должен был пожить вместе с няней у приятельницы артистки. При этом певица все равно волновалась за ребенка.

«И вот сидим мы в VIP-е перед посадкой на самолет, половина участников и ведущие. Вайб отличный. И тут заходит Надя. И тут меня начинает накрывать. Паническая атака (тогда я думала, что о них что-то знаю, глупая). Мы идем на посадку. И мне звонит в слезах сын. Мама, не улетай. И я подъезжаю к самолету и просто не захожу в него. Потом было три дня пустоты», — поделилась исполнительница.

Седокова отметила, что не брала трубку от команды проекта несколько дней. Она решилась на участие в шоу после того, как ей «прислали горы». Артистка решила, что ей нужно преодолеть свой страх.

17 декабря 2024 года в семье Седоковой случилась трагедия. Не стало ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва.

Ранее Анна Седокова вышла на связь после выписки из больницы.

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