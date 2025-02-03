Анна Снаткина стала заслуженной артисткой России

Президент России Владимир Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РФ. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Актрису наградили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Помимо Снаткиной звания удостоились вокалистка Ростовского государственного музыкального театра Наталья Дмитриевская, балерина Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Елена Кабанова и кукловод Екатеринбургского театра кукол Максим Удинцев.

Анна Снаткина — ведущая актриса Московского Губернского театра. Она дебютировала в кино в 2003 году в сериале «Участок». В ее фильмографии более 70 работ. Она снималась в проектах «Фишер», «Дети перемен», «Актрисы», «Обоюдное согласие», «Два холма», «Тетя Марта», «Исчезнувшая», «Есенин».

В ноябре 2024-го народный артист Чеченской Республики Мурад Байкаев удостоился звания заслуженного артиста России. Певец получил награду за вклад в развитие культуры и музыкального искусства. Он является солистом государственного бюджетного учреждения культуры «Чеченская государственная филармония имени А. Шахбулатова». Певец также является победителем Всероссийского конкурса «Новая звезда-2016» и финалистом проекта «X-Фактор 4».

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