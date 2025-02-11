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Победитель шоу «Битва иллюзионистов» требует с Люси Чеботиной почти 2 миллиона рублей

Mash: иллюзионист Наумов подал иск против Люси Чеботиной на 1,7 миллиона рублей
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Пресс-служба Люси Чеботиной

Победитель шоу «Битва иллюзионистов» Александр Наумов подал в суд на певицу Люсю Чеботину. Об этом сообщает Mash.

Наумов требует от исполнительницы 1,7 млн рублей. Директор Чеботиной признался Telegram-каналу, что причина иска неизвестна, поскольку фокусник отказался с ним разговаривать. Представитель артистки заверил, что Чеботина выплатит шоумену деньги, если она действительно ему задолжала.

Дата судебного разбирательства не сообщается. Сейчас, отмечает Mash, Чеботина находится на отдыхе на Мальдивах.

Иллюзионист Александр Наумов известен как участник телевизионного шоу «Удиви меня» и победитель шоу «Битва иллюзионистов». Он также выступал в качестве приглашенного артиста в сериале «Физрук» и ряде телевизионных передач: «Доброе утро» на Первом канале, «Интуиция» на ТНТ и «Инфомания» — СТС.

В декабре 2024 года Люся Чеботина признавалась, что лишилась голоса за час до сольного концерта на фоне стресса. Исполнительница уточняла, что вышла на сцену, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что у 79-летней звезде фильма «Чародеи» понадобилась срочная помощь врачей.

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