79-летней звезде фильма «Чародеи» понадобилась срочная помощь врачей

Актрисе Екатерине Васильевой понадобилась помощь бригады скорой помощи из-за обострения панкреатита. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 79-летняя звезда фильма «Чародеи» вызвала скорую из-за болей в животе. Прибывшие на место медики диагностировали у артистки воспаление поджелудочной железы.

Васильева, утверждает SHOT, отказалась об госпитализации. Она решила лечиться амбулаторно. Другие детали состояния артистки неизвестны.

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева дебютировала на большом экране в 1965 году в фильме «Звонят, откройте дверь». За свою карьеру она сыграла в более чем 140 проектах – в том числе комедийном мюзикле «Чародеи», детективе «Преферанс по пятницам», драме «Визит дамы» и других.

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