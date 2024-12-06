Люся Чеботина потеряла голос перед концертом

Певица Люся Чеботина призналась, что лишилась голоса за час до сольного концерта. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Чеботина заявила, что причиной стал стресс. Исполнительница вышла на сцену, несмотря на проблемы со здоровьем.

По словам артистки, ее команде удалось организовать сольник за короткие сроки. Обычно билеты на выступления выходят в продажу за год или полгода до начала, а на ее концерт начали продавать за 42 дня, пояснила Чеботина.

«Моя команда верила в меня больше, чем я. <...> Но на самом деле мелких недочетов сегодня было много в связи с тем, что все волнуются: где-то звук не такой, запустили трек не вовремя», — подчеркнула она.

В начале декабря Люся Чеботина рассказывала, что планирует выйти замуж и родить детей в 2025 году. Она признавалась, что претенденты на отцовство у нее уже есть. Певице осталось только выбрать будущего отца и мужа «из большой очереди».

До этого стало известно, что Чеботина получила предложение руки и сердца от молодого человека Даниила Журавля на YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром». Певица пригласила мужчину на свой концерт, где пообещала поближе с ним познакомиться.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина попала в неловкую ситуацию на сцене.