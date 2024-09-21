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Верховный суд отказался рассматривать жалобу Покровского по поводу статуса иноагента

Лидер группы «Ногу свело» Покровский не смог оспорить статус иноагента через суд

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом), который требовал исключения из реестра иноагентов Минюста. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе суда рассказали, что обращение музыканта отказались передавать для рассмотрения в судебном заседании.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о военной операции на Украине. Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом. В отношении проживающего в США музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по нему. На этой неделе стало известно, что специалисты управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ считают, что в числе песен Покровского есть противоречащие национальным интересам России.

Ранее стала известна причина включения Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в реестр Минюста.

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