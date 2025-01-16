Макс Покровский погасил налоги в России

Рок-музыкант Макс Покровский (признан в РФ иностранным агентом) погасил налоги в России, чтобы сохранить квартиру в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Федеральная налоговая служба пыталась взыскать с Покровского и его семьи долг по налогам в размере более чем 400 тысяч рублей еще осенью 2024 года. Сейчас, по данным издания, музыкант решил погасить задолженность, чтобы Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не арестовала его четырехкомнатную квартиру возле метро «Митино».

До этого Покровский переписал недвижимость на супругу Татьяну, но это не помешало бы арестовать имущество в случае большого долга по налогам. Приставы через суд могли бы доказать, что квартира была переписана с целью ухода от ареста или выплат, и она бы перешла назад в финансовое поле должника.

Еще в 2023 году квартиру площадью 110 квадратных метров артист выставил на продажу вместе с мебелью за 25,7 млн рублей, однако покупателей не нашлось.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о военной операции на Украине. Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом. В отношении проживающего в США музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по нему.

После Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Максима Покровского, который требовал исключения из реестра иноагентов Минюста.

В данный момент артист проживает в Европе.

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