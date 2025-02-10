Алсу о личной жизни: «Некогда вообще»

Певица Алсу призналась, что у нее нет времени на личную жизнь

Певица Алсу призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее нет времени на личную жизнь из-за работы.

Алсу планирует выпустить новые песни и работает над треками «не покладая рук». Она также готовится к предстоящим концертам и снимается в клипах. Помимо работы, певица занялась танцами.

«Какая там личная жизнь, некогда вообще. И даже в день всех влюбленных у меня концерт в Баку, а не свидание», — поделилась исполнительница.

27 августа 2024 года Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 15 ноября прошел суд о разделе имущества между предпринимателем и певицей. По мнению адвоката предпринимателя Александра Добровинского, развод затянется на несколько лет.

В декабре на YouTube-канале юриста вышло его интервью в рамках передачи «Завтрак со звездой». Добровинский заявлял, что ему постоянно сообщают о новом романе Алсу. Адвокат уверял, что «не следит за личной жизнью» певицы, но назвал на программе имя предполагаемого возлюбленного артистки. Этот момент «запикали». Позднее Алсу в личном блоге призвала создателей программы предоставить версию без цензуры.

Ранее компания из Петербурга подала в суд на Алсу из-за товарного знака.