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У Алсу пытаются забрать имя

«Звездач»: компания из Петербурга подала в суд на Алсу из-за товарного знака
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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Компания ООО «АктивТестГрупп» из Санкт-Петербурга подала в суд на певицу Алсу (настоящее имя — Алсу Абрамова). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Фирма требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Алсу». Третьей стороной к делу привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Судя по скриншоту, опубликованному «Звездачом», речь идет только о прекращении использования товарного знака в отношении таких товаров и услуг, как «промышленные и научные исследования и разработки, инженерно-техническая экспертиза, прокат средств программного обеспечения» и прочих.

«Возник конфликт из-за использования товарного знака — это уже очевидно. Компания хочет использовать для реализации своих товаров и услуг псевдоним Алсу. Ситуация довольно банальная в сфере подобных отношений», — заявила каналу адвокат Ольга Власова.

20 января адвокат Александр Добровинский заявил в своем Telegram-канале, что певица Алсу подготовила новый иск к бывшему мужу, бизнесмену Яну Абрамову. По его словам, эту информацию он узнал «в кулуарах». Певица Алсу официально не подтверждала утверждения Добровинского.

Ранее продюсер Лавров заявил, что на Седокову упал спрос после кончины Яниса Тиммы.

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