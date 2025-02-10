У бизнеса Лещенко обнаружены долги на несколько миллионов рублей

У бизнеса народного артиста РСФСР Льва Лещенко обнаружили долги. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Компания ООО «Финк электрик», принадлежащая Лещенко, задолжала 14 миллионов 988 тысяч рублей, а также неустойку в 360 тысяч рублей. На данный момент, как отмечает издание, долг находится у приставов.

В январе Лещенко рассказал, что получает пенсию в 30 тысяч рублей, так как отказался от всех дополнительных выплат.

Артистам полагаются различные дополнительные начисления, добавил Лещенко, сообщив, что отказался от них. По словам исполнителя, у него нет времени «бегать по инстанциям», добиваясь доплат, поэтому он хотел бы, чтобы их направили нуждающимся гражданам.

При этом народный артист РСФСР рассказал, что продолжает обеспечивать свою жизнь выступлениями, за которые получает гонорары, а также предпринимательской деятельностью. Пенсию же артист не тратит и откладывает.

В октябре 2024-го Лев Лещенко попал в список лучших исполнителей отечественной эстрады за 2024 год по мнению россиян. На первом месте оказался Ярослав Дронов (Shaman).

Ранее Лев Лещенко высказался о хите «Сигма бой».