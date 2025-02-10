Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У бизнеса Лещенко обнаружены долги на несколько миллионов рублей

«Звездач»: компания Лещенко задолжала более 14 млн рублей
close
Из личного архива Льва Лещенко

У бизнеса народного артиста РСФСР Льва Лещенко обнаружили долги. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Компания ООО «Финк электрик», принадлежащая Лещенко, задолжала 14 миллионов 988 тысяч рублей, а также неустойку в 360 тысяч рублей. На данный момент, как отмечает издание, долг находится у приставов.

В январе Лещенко рассказал, что получает пенсию в 30 тысяч рублей, так как отказался от всех дополнительных выплат.

Артистам полагаются различные дополнительные начисления, добавил Лещенко, сообщив, что отказался от них. По словам исполнителя, у него нет времени «бегать по инстанциям», добиваясь доплат, поэтому он хотел бы, чтобы их направили нуждающимся гражданам.

При этом народный артист РСФСР рассказал, что продолжает обеспечивать свою жизнь выступлениями, за которые получает гонорары, а также предпринимательской деятельностью. Пенсию же артист не тратит и откладывает.

В октябре 2024-го Лев Лещенко попал в список лучших исполнителей отечественной эстрады за 2024 год по мнению россиян. На первом месте оказался Ярослав Дронов (Shaman).

Ранее Лев Лещенко высказался о хите «Сигма бой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами