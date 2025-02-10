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Романтизм и темперамент: Марианна Вертинская о кончине Стриженова

Актриса Вертинская: в последние годы жизни Олег Стриженов не работал

Заслуженная артистка РСФСР Марианна Вертинская высказалась о кончине народного артиста СССР Олега Стриженова. Ее цитирует NEWS.ru.

Вертинская назвала Стриженова гениальным актером и одним из лучших артистов отечественного кино.

«Такой романтизм, такой темперамент, такая графика всех его ролей. <...> Он не работал последнее время, но уход такого человека из мира... Очень жалко», — сказала актриса.

Она также выразила соболезнования 86-летней вдове артиста — актрисе Лионелле Стриженовой.

О том, что Стриженова не стало на 96-м году жизни, сообщалось накануне. За несколько дней до этого стало известно, что у актера случился инфаркт головного мозга.

Олег Стриженов известен по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт». К юбилею Олега Стриженова в 2024 году «Газета.Ru» рассказывала о его самых ярких киноработах.

Ранее известный каскадер Александр Уваров попал в реанимацию после съемок в Токсово.

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