«Делулу для единения сердец»: Катя Лель о дуэте с исполнительницей «Сигма бой»

Певица Катя Лель рассказала о дуэте с 12-летней певицей Betsy (настоящее имя Светлана Чертищева) — исполнительницей вирусной песни «Сигма бой». О совместном треке певица сообщила в своем Telegram-канале.

Лель опубликовала первый отрывок совместного трека «Делулу» (от английского слова «delusional» — «бредовый, заблуждающийся, иллюзорный». Этот термин обозначает, что человек живет в своих фантазиях и не всегда адекватно воспринимает реальность. — «Газета.Ru»).

«Мы решили объединить наши энергии с Betsy-Sigma boy, которые завирусились на 7 месте по миру в Billboard, и полюбились, вместе сочинить новый трек «Делулу», для единения наших сердец!» — написала она (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В 2023 году песня Кати Лель «Мой мармеладный», записанная в 2004-м, стала хитом в соцсети TikTok — иностранцы одевались в меховые шапки и шубы, изображая русский стиль, и танцевали под хит 2004 года.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют 12-летние певицы Betsy (Бэтси) и Мария Янковская. Композиция набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

О дуэте Лель и Чертищевой стало известно накануне.

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