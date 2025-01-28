Шура признался, что не будет записывать совместные песни с Лозой и Катей Лель

Певец Шура не захотел петь с Лозой и Лель из-за их веры в инопланетян и плоскую Землю

Певец Шура признался в беседе с ОСН, что не хочет выступать и записывать совместные треки с Юрием Лозой и Катей Лель.

Шура признался, что его смущает вера коллег в научно недоказанные явления. К примеру, Лоза верит, что Земля – плоская, а Лель утверждает, что вступала в контакт с инопланетянами. Артист отметил, что Юрий не является для него авторитетом.

«Он верит в то, что Земля плоская, у него вечно какие-то загоны в голове. И потом, он написал за всю жизнь всего один хит. Что мне с ним петь на одной сцене? Свои песни? Простите, нет!» — заявил певец.

По словам Шуры, Лель тоже «творит дичь». При этом он уточнил, что нормально относится к коллеге.

«Катюша Лель, моя любимая, которая в нулевые просто звучала из каждого утюга. Где эта девочка со своими «муси-пуси»? Почему я ее вижу в странных ток-шоу, где она продолжает пороть бред о инопланетянах и своих украденных зубах», — рассказал артист.

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