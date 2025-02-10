«Живу и тружусь на Родине»: Алексей Кортнев ответил на хейт

Вокалист и лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев ответил на хейт по поводу своего якобы отъезда из страны. Певец обратился к подписчикам на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он признал, что действительно часто дает концерты в Европе, Америке и Азии, однако вырученные с них средства тратит в России и ни разу не делал во время шоу антироссийских высказываний.

«Так что ко мне не применима расхожая формула «он приезжает сюда заработать, чтобы потом тратить наши деньги за рубежом». Ровно наоборот — я живу, тружусь и исправно плачу налоги на Родине», — сказал он.

Кортнев назвал ложной информацию о том, что вернулся в Россию из-за того, что у него «на Западе деньги закончились», и призвал критиков проверить информацию о деятельности его ИП «Кортнев А. А.».

Также, добавил артист, в России он заботится о матери-пенсионерке и о своей многодетной семье и не стал бы покидать страну.

Кортнев добавил, что активно занимается благотворительностью и помогает жителям Донбасса — к примеру, на полгода предоставлял кров беженцам в своем доме в Подмосковье.

Накануне пресс-секретарь Московского театра мюзикла Наталия Уварова назвала ошибочной информацию о том, что Алексей Кортнев должен был появиться в спектакле «Тест на любовь» в качестве актера. По словам Уваровой, в культурном учреждении действует запрет на проведение мероприятий Кортнева.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Кортнев якобы уехал в США после начала специальной военной операции на Украине, а после вернулся.

После была названа сумма гонорара солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева за корпоративы.

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