Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Живу и тружусь на Родине»: Алексей Кортнев ответил на хейт

Певец Кортнев опроверг информацию об отъезде из страны
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Вокалист и лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев ответил на хейт по поводу своего якобы отъезда из страны. Певец обратился к подписчикам на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он признал, что действительно часто дает концерты в Европе, Америке и Азии, однако вырученные с них средства тратит в России и ни разу не делал во время шоу антироссийских высказываний.

«Так что ко мне не применима расхожая формула «он приезжает сюда заработать, чтобы потом тратить наши деньги за рубежом». Ровно наоборот — я живу, тружусь и исправно плачу налоги на Родине», — сказал он.

Кортнев назвал ложной информацию о том, что вернулся в Россию из-за того, что у него «на Западе деньги закончились», и призвал критиков проверить информацию о деятельности его ИП «Кортнев А. А.».

Также, добавил артист, в России он заботится о матери-пенсионерке и о своей многодетной семье и не стал бы покидать страну.

Кортнев добавил, что активно занимается благотворительностью и помогает жителям Донбасса — к примеру, на полгода предоставлял кров беженцам в своем доме в Подмосковье.

Накануне пресс-секретарь Московского театра мюзикла Наталия Уварова назвала ошибочной информацию о том, что Алексей Кортнев должен был появиться в спектакле «Тест на любовь» в качестве актера. По словам Уваровой, в культурном учреждении действует запрет на проведение мероприятий Кортнева.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Кортнев якобы уехал в США после начала специальной военной операции на Украине, а после вернулся.

После была названа сумма гонорара солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева за корпоративы.

Ранее жена Паши Техника обратилась в полицию после рукоприкладства рэпера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами