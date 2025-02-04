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Театр мюзикла об «отмене» Алексея Кортнева в спектакле: «Пресечено руководством»

Пресс-служба Театра мюзикла: Кортнев не участвовал в спектакле «Тест на любовь»
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь Московского театра мюзикла Наталия Уварова назвала ошибочной информацию о том, что Алексей Кортнев должен был появиться в спектакле «Тест на любовь» в качестве актера. Ее слова передает NEWS.ru.

По словам Уваровой, в культурном учреждении действует запрет на проведение мероприятий Кортнева. Из-за этого, сообщила представительница театра, фронтмен группы «Несчастный случай» был вынужден отменить свое мероприятие на сцене Театра мюзикла. Оно было запланировано на февраль 2025 года.

«Приглашение на экскурсию в Театр мюзикла было личной инициативой Кортнева, которая была пресечена руководством театра», — также отметила представитель театра.

Накануне актриса Яна Поплавская сообщила, что Алексея Кортнева «отменили» в Театре мюзикла. Музыкант, по ее словам, должен был участвовать в спектакле «Тест на любовь».

В 2022 году Алексей Кортнев выступил против проведения специальной военной операции России на Украине, после чего, как писали СМИ, артист уехал в США.

30 января стало известно, что в Москве покажут мюзикл «Зорро» с текстами песен от Алексея Кортнева. Музыку к спектаклю написал Сергей Чекрыжов, музыкальный руководитель группы «Несчастный случай».

Ранее сообщалось, что в Казахстане отменили два концерта известной российской рок-группы.

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