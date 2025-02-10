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Жена Паши Техника обратилась в полицию после рукоприкладства рэпера: «Ребенок в слезах»

Жена Техника Карицкая заявила, что написала заявление в полицию на рэпера
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techniquepashaa84/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Гражданская жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая заявила в Telegram-канале, что написала заявление на рэпера после его очередного срыва.

«Распыленный перцовый баллон, рукоприкладство, ребенок в слезах. <…> Я долго терпела, не вызывала полицию, потому что жалко, обычно спасали рехабы на недлительный срок. Но это уже за все края…» — заявила женщина.

9 февраля Карицкая написала в личном блоге, что вызвала правоохранительные органы из-за буйства супруга. Сотрудники полиции, пояснила она, только сфотографировались с музыкантом и уехали.

Спустя день женщина опубликовала фотографию из полицейского участка, пояснив, что написала заявление на супруга. Карицкая отметила, что устала терпеть: ее зов о помощи игнорировали годами, а «быть в позиции терпилы невыносимо».

Также Карицкая обратилась к супругу через социальные сети. Она сообщила, что сменила замки и запрещает Технику общаться с сыном в нетрезвом состоянии.

«С сыном общаться только в трезвости через третьих лиц в моем присутствии. Это если по-хорошему и если я так захочу», — уточнила блогерша.

Карицкая и Техник официально развелись в мае 2023 года после девяти лет совместной жизни. Пара расставалась на какое-то время, но затем возлюбленные снова стали жить вместе. С 2019 года они растят сына.

Ранее сообщалось, что Погребняк потребовала извинений от Шаляпина за слова о «сбитом летчике».

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