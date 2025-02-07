Названа сумма гонорара Кортнева за корпоративы после отмены спектаклей

Shot: солист «Несчастного случая» Кортнев готов выступать на корпоративах за 500 тысяч рублей

Названа сумма гонорара солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева за корпоративы. О райдере певца пишет Life со ссылкой на Shot.

Утверждается, что за выступление продолжительностью от 45 до 90 минут Кортнев просит 500 тысяч рублей, в полном составе группы — 1,2 млн рублей. За безналичный расчет музыканты требуют дополнительные 10%. При этом сам солист и его коллектив готовы летать эконом-классом и жить в обычных гостиничных номерах.

По данным издания, недавно Кортнев вернулся в Россию из США, куда уезжал после начала специальной военной операции на Украине.

Накануне пресс-секретарь Московского театра мюзикла Наталия Уварова назвала ошибочной информацию о том, что Алексей Кортнев должен был появиться в спектакле «Тест на любовь» в качестве актера. По словам Уваровой, в культурном учреждении действует запрет на проведение мероприятий Кортнева. Из-за этого, сообщила представительница театра, фронтмен группы «Несчастный случай» был вынужден отменить свое мероприятие на сцене Театра мюзикла. Оно было запланировано на февраль 2025 года.

«Приглашение на экскурсию в Театр мюзикла было личной инициативой Кортнева, которая была пресечена руководством театра», — также отметила представитель театра.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отменили два концерта известной российской рок-группы.