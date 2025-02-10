Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Погребняк потребовала извинений от Шаляпина за слова о «сбитом летчике»

Блогерша Погребняк призвала Шаляпина извиниться перед Дубцовой после критики
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерша Мария Погребняк в своем Telegram-канале призвала Прохора Шаляпина извиниться перед Ириной Дубцовой за слова о «сбитом летчике».

Накануне Шаляпин раскритиковал творчество своей экс-подруги Дубцовой, заявив, что артистка поет «одноразовое фуфло». Певец также выразил мнение, что на сегодняшний день он более популярен, как артист, чем Дубцова.

«Знаете, когда два человека спорят на равных — это одно. Но когда мужчина, да еще и публичная персона, унижает женщину — это полное падение в глазах тех, кто верил в него. <…> Прохор, может, стоит извиниться? Или вы уже окончательно «сбили» себя сами?» — написала Погребняк.

Блогерша отметила, что считала Шаляпина своим кумиром. Ей нравился российский исполнитель из-за присущей ему легкости и озорного юмора. От того, призналась знаменитость, было еще обиднее слышать подобные фразы от артиста.

«Прохор, слова из вашей песни: «Счастье в жизни не в разных вещах, а в любви, погруженной друг в друга» — теперь звучат как горькая ирония. Как верить в искренность этих строк?» — заявила Погребняк.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе учились в музыкальной школе в Волгограде, где руководителем группы был отец исполнительницы. Знаменитости вместе переехали в Москву и по началу помогали друг другу. Потом Шаляпин и Дубцова поссорились.

Летом 2024 года Шаляпин рассказывал, что причиной их ссоры стало то, что он не приехал на прощание с матерью исполнительницы. Артист объяснил, что отказался от посещения церемонии, поскольку у него на тот момент не было денег даже на цветы.

Ранее сообщалось, что Ваенга вышла на сцену с мемным хитом про бобра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами