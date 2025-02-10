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«Хорошую песню написал»: Ваенга вышла на сцену с мемным хитом про бобра

В Ульяновске певица Елена Ваенга исполнила песню про бобра за столом
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Anatoly Lomohovn/Global Look Press

Российская эстрадная певица Елена Ваенга вышла на сцену с мемным хитом про бобра. Об этом пишет 73online.ru.

Песню коллектива SLAVA SKRIPKA она исполнила на концерте в Екатеринбурге.

«Хорошую песню написал пацан», — призналась она зрителям.

Песня «Бобр» Вячеслава Скрипки со словами «Сидим с бобром за столом вдвоем, готовим полено» впервые прозвучала летом 2024 года на шоу «Прослушка». После выхода в сети она собирает миллионы просмотров. За основу композиции взят польский мем «Bobr, kurwa».

До этого вирусной песне подпела российская певица Алсу. В римейке «Бобр (Зимний сон)» после слов «Идем вдвоем и поем с бобром хиты Алсу» звучит кавер «Зимний сон».

По мнению музыкального продюсера и композитора Виктора Дробыша, такие композиции важны тем, что отражают живую реакцию людей на интересующие общество темы.

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