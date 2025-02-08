Прохор Шаляпин об Ирине Дубцовой: «Сбитый летчик»

Певец Прохор Шаляпин на YouTube-шоу «Сплетница» назвал свою экс-подругу и коллегу Ирину Дубцову «сбитым летчиком».

«Я считаю себя более известным на сегодняшний день и более востребованным, [чем Дубцова]. Можно бесконечно петь красивые песни, но если это песни вчерашнего дня…» — заявил артист.

Шаляпин выразил мнение, что Дубцова поет «одноразовое фуфло», которое быстро выходит из моды. Он также признался, что всегда старался говорить об исполнительнице только хорошее, но она первой начала высказываться о нем в негативном ключе.

«Мы дружили с детства, но вместо того, чтобы поддерживать друг друга, [она демонстрирует] вот этот задранный нос. А с чего задирать?» — возмутился Шаляпин.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе учились в музыкальной школе в Волгограде, где руководителем группы был отец исполнительницы. Знаменитости вместе переехали в Москву и по началу помогали друг другу. Потом Шаляпин и Дубцова поссорились.

Летом 2024 года Шаляпин рассказывал, что причиной из ссоры стало то, что он не приехал на прощание с матерью исполнительницы. Артист объяснил, что отказался от посещения церемонии, поскольку у него на тот момент не было денег даже на цветы.

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