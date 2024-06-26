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Шаляпин рассказал, почему Дубцова не может его простить: «Денег не было»

Певец Шаляпин заявил, что Дубцова обиделась на него после прощания с матерью

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ТВ3

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что не приехал на прощание с матерью Ирины Дубцовой, после чего артистка обиделась на него. Деталями ссоры экс-участник «Фабрики звезд» поделился с телеканалом НТВ.

«У меня не было денег на цветы, никаких денег у меня не было. <...> И вот я не поехал… Ира очень обиделась. И мы с тех пор собственно и не общаемся», — заявил исполнитель.

Шаляпин уточнил, что ссора с Дубцовой произошла уже после его участия в «Фабрике звезд». По словам певца, в тот момент у него были проблемы с финансами и работой — денег не было даже на еду.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе учились в музыкальной школе в Волгограде, где руководителем группы был отец исполнительницы. Знаменитости также вместе переехали в Москву и помогали друг другу.

14 июня Шаляпин раскрыл свои источники дохода. Он признался, что зарабатывал пением и легким аферизмом — «таким, что не подходит под уголовные дела». Певец намекнул на то, что преследовал материальный интерес к обеспеченным женщинам постарше.

Исполнитель не раз становился героем светской хроники из-за своих романов с женщинами старше себя. Больше года Шаляпин состоял в браке с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, их разница в возрасте составляла 28 лет.

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