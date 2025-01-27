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Дробыш заявил о важности мемной песни про бобра за столом

Виктор Дробыш: мемная песня про бобра отражает современный период времени
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РИА «Новости»

Создана по мему вирусная песня «Борбр» сейчас лидирует во всех музыкальных чартах. По мнению музыкального продюсера и композитора Виктора Дробыша, такие композиции важны тем, что отражают живую реакцию людей на интересующие общество темы. Однако важно, чтобы за песней стоял многоплановый артист, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Такие песни тоже нужны, потому что они отражают данный период времени. Сейчас народ от этого качает, значит, песня написана не зря», — убежден продюсер.

Однако нужно учитывать, что на одних шутках и мемах творчество не строится, и артист должен быть многоплановым, добавил Дробыш. Он также напомнил, что часто происходит наоборот: не мемы становятся песнями, а песни превращаются в них. В качестве примера эксперт привел песню Михаила Шуфутинского «3 сентября», которая ежегодно в эту дату становится самой прослушиваемой среди россиян.

«Чем вам не мем? И до сих пор композиция жива, востребована и слушабельна», — подчеркнул продюсер.

Что касается песни про бобра в исполнении Вячеслава Скрипки, то пока непонятно, как долго она будет оставаться в тренде, заключил Дробыш.

Напомним, песня «Бобр» со словами «Сидим с бобром за столом вдвоем, готовим полено» вышла в августе прошлого года, но завирусилась этой зимой. У песни есть ускоренная версия и римейк.

Ранее Алсу подпела вирусной песне про «Зимний сон» и бобра за столом.

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