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Алсу подпела вирусной песне про «Зимний сон» и бобра за столом

Певица Алсу подпела хиту про бобра за столом
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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу подпела вирусной песне «Бобр» коллектива SLAVA SKRIPKA. Об этом пишет издание Super.

У себя в TikTok Алсу опубликовала видео, в котором подпевает песне.

Песня «Бобр» со словами «Сидим с бобром за столом вдвоем, готовим полено» вышла в сети в августе 2024 года и с тех пор собирает миллионы просмотров. За основу композиции взят польский мем «Bobr, kurwa». У песни есть ускоренная версия и римейк. Как раз в римейке «Бобр (Зимний сон)» после слов «Идем вдвоем и поем с бобром хиты Алсу» звучит кавер «Зимний сон».

«Она ответила мне в социальных сетях, поблагодарив и написав, что ей понравилось. Потом Алсу репостнула ее к себе», — рассказывал лидер группы Слава Скрипка в одном из интервью.

Накануне Алсу, решившая в 2025 году пробовать новое, занялась биатлоном.

Ранее Алсу рассказала, как психолог помог ей пережить развод.

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