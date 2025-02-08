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Канье Уэсту хотят запретить въезд в Россию после постов о Гитлере

SHOT: рэперу Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию после постов о Гитлере
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Javier Rojas/Global Look Press

Общественное движение «Ветераны России» обратилось в МИД РФ с требованием запретить Канье Уэсту въезд в страну из-за недавних постов рэпера про Адольфа Гитлера и нацизм. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Согласно информации Telegram-канала, американского рэпера также требуют признать персоной нон грата в России.

7 февраля Канье Уэст написал свыше 20 постов в соцсети X про нацизм, евреев и Илона Маска. Он признался в любви к Адольфу Гитлеру, обвинил евреев в притеснении темнокожих людей, а также назвал белых расистами.

Активисты движения «Ветераны России» заявили, что признания Канье Уэста нарушают статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Они считают, что таким зарубежным звездам «не место в России».

Недавно Канье Уэст сообщил, что хочет снова «оттянуться» в России с дизайнером Гошей Рубчинским. Пост рэпера появился спустя несколько часов после того, как он матом обратился к Рубчинскому в VK. Российский дизайнер ответил на публикацию рэпера фразой: «Дед совсем уже выжил из ума».

Канье Уэст прилетал в Москву 30 июня 2014 года. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказывала «Газете.Ru», что целью визита рэпера в РФ был день рождения дизайнера.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова отказалась судиться с Пенсионным фондом России.

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