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Мизулина раскрыла, какого контента в сети ей не хватает

Глава ЛБИ Мизулина призвала блогеров делать больше позитивного контента
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что ее расстраивает негативный контент в социальных сетях. Слова общественницы передает РИА Новости.

Мизулина выразила мнение, что у начинающих блогеров чаще всего встречается именно такого рода контент, поскольку он более популярен у интернет-пользователей.

«Появились подростки, которые снимают ситуации буллинга в школе, чтобы набрать просмотры. Меня это расстраивает…» — пояснила общественница.

Глава ЛБИ призвала начинающих блогеров начинать свой путь в сети с более позитивной информации. Она заявила, что ей не хватает хорошего контента о людях и событиях в интернете.

6 февраля Мизулина предложила разблокировать соцсеть X в России. Она заявила, что работа соцсети сильно изменилась — в X стало «значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации».

До этого Мизулина также заявляла, что ожидает полного возвращения в Россию социальной сети TikTok. Она выражала мнение, что платформа недооценена государством как площадка для работы с молодежью, а также для продвижения истории России, ее культуры, всей красоты страны.

Ранее стало известно, что Канье Уэсту хотят запретить въезд в Россию после постов о Гитлере.

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