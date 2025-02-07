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Канье Уэст написал больше 20 постов за час про свой нацизм, евреев и Илона Маска

Рэпер Канье Уэст признался в любви к Адольфу Гитлеру и назвал себя нацистом
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Global Look Press

Рэпер Канье Уэст опубликовал на сайте X свыше 20 постов за час, в которых высоко оценил Адольфа Гитлера, раскритиковал евреев, белых людей и Илона Маска.

«Я люблю Гитлера»; «Я нацист»; «Я говорю все, что хочу»; «Все белые люди расисты», — написал Канье.

Уэст выразил мнение, что слово «антисемит» придумали евреи для своей защиты. Рэпер заявил, что больше никогда не будет доверять евреям и работать с ними. Он обвинил еврейский народ в управлении им.

«Евреи ненавидят белых людей и используют темнокожих»; «Ясно, что вы, евреи, больше не управляете мной»; «Это свободная страна, и это мое свободное мнение», — заявил он.

Также Уэст осудил Илона Маска за то, что он «украл» его нацистский жест во время инаугурации Дональда Трампа. В своих постах рэпер подверг критике еще несколько групп меньшинств. Он уточнил, что во время публикации сообщений был трезв.

В серии сообщений Канье также упомянул о бывшем сотруднике, которого недавно уволили из-за его критики наряда Бьянки Цензори на красной дорожке «Грэмми». Он признался, что заблокировал и уволил того «ниггу» .

Недавно российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с Канье Уэстом.

Ранее рэпер Канье Уэст подтвердил, что ему диагностирован аутизм.

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