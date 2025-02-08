Волочкова отказалась судиться с Пенсионным фондом России

Балерина Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что отказалась от иска к Пенсионному фонду России из-за неверного стажа работы в ее трудовой книжке.

«Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем. У меня все настолько прекрасно, спектакли через каждые два дня», — пояснила танцовщица.

Волочкова подала иск против ПФР в июле 2024 года. Танцовщица заявляла, что решила отстаивать свои права в суде из-за якобы потерянных работодателем лет стажа. Большой театр, уверяла Волочкова, фальсифицировал ее трудовую книжку, из-за чего отработанные ею 30 лет полностью не вошли в стаж.

В сентябре стало известно, что суд не принял документы экс-солистки Большого театра с формулировкой «дело неподсудно данному суду».

В конце января 2025 года Волочкова рассказывала, что у нее украли платье за полмиллиона рублей. Инцидент прошел год назад в караоке-клубе «Forte&Пьяно», принадлежащем друзьям балерины. Помощники танцовщицы оставили ее наряд в гримерке, после чего платье не смогли найти.

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