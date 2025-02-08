Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канье Уэст хочет снова «оттянуться» в России с Гошей Рубчинским

Рэпер Канье Уэст предложил Рубчинскому провести время в России этим летом
close
Javier Rojas/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст опубликовал в соцсети X новое обращение к стилисту Гоше Рубчинскому, который накануне сообщил о прекращении сотрудничества с брендом Yeezy музыканта.

«Всего наилучшего моему другу Гоше! Давай снова оттянемся в России этим летом! Спасибо за все!» — написал Уэст.

Пост рэпера появился спустя несколько часов после того, как он матом обратился к Рубчинскому в VK. Российский дизайнер ответил на публикацию рэпера фразой: «Дед совсем уже выжил из ума».

Накануне Уэст намекнул, что Рубчинский ушел из Yeezy не по собственной воле. В соцсетях он рассказал о сотруднике, которого недавно уволили из компании из-за его критики наряда жены Канье Бьянки Цензори на красной дорожке «Грэмми». Рэпер сообщал, что заблокировал и уволил «того ниггу», который не оценил выход Цензори.

Также Уэст написал свыше 20 постов за час про нацизм, евреев и Илона Маска. Среди прочего, он признался в любви Адольфу Гитлеру и назвал себя нацистом.

Канье Уэст прилетал в Москву 30 июня 2014 года. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказывала «Газете.Ru», что целью визита рэпера в РФ был день рождения дизайнера.

Ранее актер Дмитрий Назаров заявил, что вернется в Россию после окончания СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами