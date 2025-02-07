Бизнес Григория Лепса обанкротился

Арбитражный суд Москвы признал компанию «ГЛ Кейтеринг» Григория Лепса банкротом. Об этом сообщает «Звездач».

Согласно информации Telegram-канала, фирма российского артиста «оказалась в сложной финансовой ситуации», из-за чего судом было принято соответствующее решение. Другие детали неизвестны.

Компанию «ГЛ Кейтеринг» Григорий Лепс основал в 2018 году. Это не единственный бизнес исполнителя в России: он владеет столичным рестораном Lesnoy вместе с Эмином Агаларовым, фирмой по продаже собственной линии очков «Лепс оптика», компанией по производству фермерских продуктов и другими.

В декабре 2024 года стало известно, что у ресторана Лепса «Пить» появились долги перед ФНС. «Газета.Ru» выяснила, что ООО «Пить» задолжало налоговой 30 тыс. рублей. Также сообщалось, что за 2023 год выручка фирмы составила 41 млн 366 тыс. рублей.

В ноябре того же года появилась информация, что Лепс повысил цену на свое часовое выступление до 11 млн рублей. Еще в 2023 году артист был готов провести концерт примерно за 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи книг Нила Геймана в России упали после секс-скандала.