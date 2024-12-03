У ресторана Лепса обнаружили долги перед ФНС

У ресторана народного артиста России Григория Лепса появились долги перед ФНС. Это выяснила «Газета.Ru».

ООО «Пить», учредителем которой является Лепс, должна налоговой 30 тысяч рублей. Фирма занимается деятельностью ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. В документах, полученных изданием, сказано, что компания не имеет налоговых правонарушений. За 2023 год выручка фирмы составил 41 млн 366 тысяч рублей, а расход — 29 млн 301 тысячу рублей.

В декабре 2023 года Григорий Лепс подал в суд на подрядчиков своего ресторана.

По данным Telegram-канала «Звездач», ООО «Хлебосольное подворье Григория Лепса» подало иск на две компании — АО «Крокус Интернэшнл» и АО «Кротекс». С первой предприятие потребовало взыскать задолженность в размере 176 тысяч 998 рублей 91 копейку, а со второй — 35 тысяч 286 рублей 75 копеек. Всего Лепс намерен выиграть в суде 212 тысяч 285 рублей 66 копеек.

В ноябре 2024 года SHOT сообщил, что Григорий Лепс повысил цену на свое часовое выступление до 11 млн рублей. По данным Telegram-канала, еще в 2023 году артист был готов провести концерт примерно за 8 млн рублей.

Ранее Григорий Лепс пристыдил зрителя на концерте.