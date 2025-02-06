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Путин обратился к празднующему 65-летие Матвиенко

Путин отметил эффективную работу композитора Матвиенко с молодежью
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин обратился к празднующему 65-летие музыкальному продюсеру и композитору Игорю Матвиенко. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

Народного артиста России глава государства назвал человеком самобытного и щедрого дарования, а также отметил его достижения и в творческих профессиях, и в наставничестве.

«Отрадно, что и сегодня вы полны вдохновения и энергии, воплощаете в жизнь яркие, масштабные музыкальные проекты, помогаете талантливой молодежи найти свой путь к признанию», — сказал он.

В конце поздравительной телеграммы Путин пожелал Матвиенко крепкого здоровья и реализации задуманных планов.

Накануне Матвиенко признался, что в современной музыке ему не хватает песен, которые смогли бы прожить несколько лет.

«Сейчас есть неплохие песни у молодежи. Но я не уверен, что это останется в сердцах людей на 10, 20, 30, 50, может быть, 100 лет. Вот таких песен, я считаю, не хватает. Глубины не хватает», — заявил сооснователь группы «Любэ».

Ранее солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев рассказал, как Игорь Матвиенко стал первым советским продюсером.

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