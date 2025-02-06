Продюсер «Иванушек International» о современной музыке: «Глубины не хватает»

Продюсер Матвиенко заявил, что современные песни не проживут дольше 10 лет

Известный российский продюсер Игорь Матвиенко признался в беседе с ТАСС , что в современной музыке ему не хватает песен, которые смогли бы прожить несколько лет.

«Сейчас есть неплохие песни у молодежи. Но я не уверен, что это останется в сердцах людей на 10, 20, 30, 50, может быть, 100 лет. Вот таких песен, я считаю, не хватает. Глубины не хватает», — заявил сооснователь группы «Любэ».

Матвиенко также рассказал, что группа «Иванушки International» — один из его флагманских проектов — до сих пор заполняет концертные залы России. Он заявил, что секрет их популярности кроется в совершенно безобидной и красивой лирике.

«Там нет никакой грязи, никакого секса. Все это красиво, романтично, это связано с природой», — отметил он.

При этом, считает продюсер, сейчас в России вряд ли бы прижился подобный новый проект, поскольку в стране «не те настроения».

6 февраля Игорь Матвиенко отмечает свое 65-летие. Благодаря продюсеру российский слушатель узнал такие коллективы, как «Любэ», «Иванушки International», «Корни» и другие.

Ранее стало известно, что группа «Ленинград» вернется на российскую сцену после длительного перерыва.