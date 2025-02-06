Мазаев рассказал, как Матвиенко стал первым советским продюсером

Музыкант Мазаев: композитор Матвиенко с начала карьеры был генератором музыкальных идей

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев рассказал, как композитор Игорь Матвиенко стал первым советским продюсером. Его цитирует «Пятый канал».

В середине 1980-х Мазаев играл с Матвиенко в ансамбле «Здравствуй, песня!».

«Мы сначала все на равных собрались, но я понимал, что он генератор идей музыкальных всех. Мы, не договариваясь, все воспринимали его как нашего музыкального руководителя», — вспоминает Мазаев.

Накануне Матвиенко признался, что в современной музыке ему не хватает песен, которые смогли бы прожить несколько лет.

«Сейчас есть неплохие песни у молодежи. Но я не уверен, что это останется в сердцах людей на 10, 20, 30, 50, может быть, 100 лет. Вот таких песен, я считаю, не хватает. Глубины не хватает», — заявил сооснователь группы «Любэ».

Ранее стало известно, что группа «Ленинград» вернется на российскую сцену после длительного перерыва.