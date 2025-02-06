«Мираж» предупредил об опасности «Интервидения»

Лидер «Миража» Горбашов: «Интервидение» должно быть альтернативой и «Евровидению», и ТВ

Лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов высказался о международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который в 2025 году пройдет в России.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что альтернативный масштабный конкурс в стране был бы сейчас актуален, однако есть опасность встретить на его сцене уже знакомых по эфиру ТВ артистов.

«Самое главное, чтобы он не стал инструментом для продвижения «нужных» артистов, лица которых и без этого не сходят с экранов телевизора. Если «Интервидение» будет по-настоящему независимым, и станет альтернативой не только «Евровидению», но и тем конкурсам, которые идут бесконечным потоком на телеканалах, то я «за» обеими руками!» — сказал он.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что конкурс предоставит возможность всем странам «без всякой цензуры» показать свои лучшие музыкальные традиции. Он гарантировал, что в «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека, как в ходе Олимпийских игр в Париже».

По словам Лаврова, уже более 20 стран заявили о своем участии в конкурсе.

Ранее Лена Катина заявила о готовности поучаствовать в «Интервидении».