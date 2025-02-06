Лена Катина заявила о готовности поучаствовать в «Интервидении»

Певица Лена Катина призналась, что не против выступить в жюри «Интервидения»

Певица Елена Катина поддержала в беседе с aif.ru организацию музыкального конкурса «Интервидение».

Катина призналась, что не против принять участие в конкурсе, но в качестве члена жюри.

«Если люди захотят участвовать, то почему бы и нет? Это здорово, что появится возможность показать себя», — поделилась артистка.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что конкурс предоставит возможность всем странам «без всякой цензуры» показать свои лучшие музыкальные традиции. Он гарантировал, что в «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека, как в ходе Олимпийских игр в Париже».

По словам Лаврова, уже более 20 стран заявили о своем участии в конкурсе.

5 февраля продюсер Иосиф Пригожин признался, что не против сам заняться организацией музыкального конкурса «Интервидение».

Ранее Рудковская понадеялась, что «Интервидение» станет свободным от политики.