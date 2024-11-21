Саша Петров просит свыше 60 тысяч рублей со слушателя своего выступления

Билет на поэтический вечер Александра Петрова «Двадцать пять ноль один» подорожал до 60 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте мероприятия, которое пройдет 22 и 23 ноября.

На момент написания новости самый дешевый билет на светский вечер стоит 38 тыс. рублей, а дорогой — 60 тыс. рублей. Несмотря на то, что большая часть мест выкуплена, Петрову пока не удается собрать аншлаг.

Согласно афише мероприятия, Петров представит на нем свою «авторскую программу из десяти глав, поделится сокровенными мыслями и пообщается с гостями». Выступление пройдет в одном из столичных ресторанов — сначала будет фуршет с фотосессией, затем основная часть и уже после гости смогут пообщаться с артистом.

19 ноября стало известно, что Александр Петров просит за рекламу десятки миллионов рублей. По словам представителей звезды, за 50 млн рублей артист готов полностью включиться в рекламную кампанию — то есть провести не одну съемку. Участие Петрова в рекламе зависит от его кинопроектов.

Ранее сообщалось, что возлюбленный Семенович вышел из всех бизнесов после знакомства с певицей.