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Саша Петров просит свыше 60 тысяч рублей со слушателя своего выступления

Билет на поэтический вечер Александра Петрова подорожал до 60 тысяч рублей

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Александр Петров/VK Видео

Билет на поэтический вечер Александра Петрова «Двадцать пять ноль один» подорожал до 60 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте мероприятия, которое пройдет 22 и 23 ноября.

На момент написания новости самый дешевый билет на светский вечер стоит 38 тыс. рублей, а дорогой — 60 тыс. рублей. Несмотря на то, что большая часть мест выкуплена, Петрову пока не удается собрать аншлаг.

Согласно афише мероприятия, Петров представит на нем свою «авторскую программу из десяти глав, поделится сокровенными мыслями и пообщается с гостями». Выступление пройдет в одном из столичных ресторанов — сначала будет фуршет с фотосессией, затем основная часть и уже после гости смогут пообщаться с артистом.

19 ноября стало известно, что Александр Петров просит за рекламу десятки миллионов рублей. По словам представителей звезды, за 50 млн рублей артист готов полностью включиться в рекламную кампанию — то есть провести не одну съемку. Участие Петрова в рекламе зависит от его кинопроектов.

Ранее сообщалось, что возлюбленный Семенович вышел из всех бизнесов после знакомства с певицей.

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