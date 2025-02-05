Пригожин захотел заняться «Интервидением»

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с pnp.ru, что не против сам заняться организацией музыкального конкурса «Интервидение».

«Скажу вам так: я бы сам с огромной радостью взялся за организацию нового «Интервидения». Не знаю, насколько это возможно, но желание такое есть», — поделился шоумен.

По мнению Пригожина, Россия обладает всем необходимым для проведения такого масштабного конкурса — опытом, командой, оборудованием и площадками. Как отметил продюсер, в стране уже сейчас организуется множество фестивалей, на которых собираются десятки тысяч зрителей.

«Слушайте, мы Олимпиаду в Сочи провели на очень достойном уровне, а это мероприятие посложнее «Евровидения». Так что хватит нам бояться и на кого-то оглядываться. Пора делать свое», — рассказал продюсер.

Пригожин также считает, что на музыкальный конкурс нужно приглашать как «дружественные», так и «недружественные» страны.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее Рудковская понадеялась, что «Интервидение» станет свободным от политики.